Константинополь назвал украинский Собор необратимым моментом в истории Вселенского православия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Его Святейшество Вселенський патриарх Варфоломей назвал Собор необратимым моментом в истории Вселенского православия. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Несколько минут назад я говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем. Разговор занял немного больше времени, чем мы ожидали. Это был очень важный разговор - продолжение события - которое состоялось вчера. Его Святейшество считает, что наш Собор стал необратимым моментом в истории Вселенского православия, и вчерашний Собор открывает новую его эру", - сказал Президент.
Он напомнил, что вопрос об автокефалии Украинской православной церкви встал ровно 100 лет назад.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания. На голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины он одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов.
Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить 6 января томос (указ) об автокефалии предстоятелю автокефальной Поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.