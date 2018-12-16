Константинополь назвал украинский Собор необратимым моментом в истории Вселенского православия

"Несколько минут назад я говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем. Разговор занял немного больше времени, чем мы ожидали. Это был очень важный разговор - продолжение события - которое состоялось вчера. Его Святейшество считает, что наш Собор стал необратимым моментом в истории Вселенского православия, и вчерашний Собор открывает новую его эру", - сказал Президент.

Он напомнил, что вопрос об автокефалии Украинской православной церкви встал ровно 100 лет назад.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания. На голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины он одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов.

Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить 6 января томос (указ) об автокефалии предстоятелю автокефальной Поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.