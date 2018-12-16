Константинополь назвав український Собор безповоротним моментом в історії Вселенського православ’я
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Його всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій назвав Собор безповоротним моментом в історії Вселенського православ’я. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Кілька хвилин тому я говорив з Вселенським патріархом Варфоломієм. Розмова зайняла трохи більше часу, ніж ми очікували. Це була дуже важлива розмова — продовження події — яка відбулась вчора. Його всесвятість вважає, що наш Собор став безповоротним моментом в історії Вселенського православ’я, і вчорашній Собор відкриває нову його еру”, — сказав Президент.
Він нагадав, що питання про автокефалію української православної церкви постало рівно 100 років тому.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія. На голосуванні за предстоятеля нової автокефальної помісної Православної церкви України він здобув перемогу над митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном з відривом у 20 голосів.
Як повідомляв УНН, Константинопольський патріарх Варфоломій має намір вручити 6 січня томос (указ) про автокефалію предстоятелю Автокефальної Помісної Православної церкви України митрополиту Епіфанию.