Коноплянка забил гол в первой контрольной игре за "Шальке"

В китайском Куньшань немецкий клуб сыграл против представителя английской Премьер-лиги “Саутгемптона”. Украинский полузащитник Коноплянка вышел в стартовом составе своей команды. На 21-й минуте наш футболист открыл счет, забив первый мяч “кобальтовых” в новом сезоне. В перерыве наставник гельзенкирхенцев Доменико Тедеско заменил всех футболистов, а сама игра закончилась вничью — 3:3.

Добавим, что следующий товарищеский матч на китайском сборе “Шальке” проведет 11 июля в Ланфань против местного “Хэбэй Чайная Форчун”.