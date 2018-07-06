Коноплянка забив гол у першій контрольній грі за "Шальке"

У китайському Куньшані німецький клуб зіграв проти представника англійської Прем’єр-ліги “Саутгемптона”. Український півзахисник Коноплянка вийшов у стартовому складі своєї команди. На 21-й хвилині наш футболіст відкрив рахунок, забивши перший м’яч “кобальтових” у новому сезоні. У перерві наставник гельзенкірхенців Доменіко Тедеско замінив усіх футболістів, а сама гра закінчилася внічию — 3:3.

Додамо, що наступний товариський матч на китайському зборі “Шальке” проведе 11 липня у Ланфані проти місцевого “Хебей Чайна Форчун”.