Коноплянка про Ракицкого в сборной: мне его не хватает

По мнению Коноплянки, "сине-желтой" сборной не хватает такого футболиста, как Ракицкий.



"Говорил с ним (Ракицким - ред.) После перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества, как защитника. Я его долго знаю, как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать", - признался игрок "Шальке".



Как сообщалось ранее, Коноплянка заявил, что украинская команда не будет боятся Португалию.