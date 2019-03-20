Коноплянка про Ракицкого в сборной: мне его не хватает
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка в комментарии ресурса Tribuna.com рассказал свое отношение относительно перехода Ярослава Ракицкого в состав российского "Зенита", информирует УНН.
По мнению Коноплянки, "сине-желтой" сборной не хватает такого футболиста, как Ракицкий.
"Говорил с ним (Ракицким - ред.) После перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества, как защитника. Я его долго знаю, как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать", - признался игрок "Шальке".
Как сообщалось ранее, Коноплянка заявил, что украинская команда не будет боятся Португалию.