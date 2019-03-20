Коноплянка про Ракицького в збірній: мені його бракує

На думку Коноплянки, "синьо-жовтій" збірній не вистачає такого футболіста, як Ракицький.



"Говорив з ним (Ракицьким – ред.) після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості, як захисника. Я його довго знаю, як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати", - зізнався гравець "Шальке".



Як повідомлялося раніше, Коноплянка заявив, що українська команда не буде боятися Португалію.