Коноплянка про Ракицького в збірній: мені його бракує
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вінгер збірної України Євген Коноплянка в коментарі ресурсу Tribuna.com розповів своє відношення стосовно переходу Ярослава Ракицького в склад російського "Зеніту", інформує УНН.
На думку Коноплянки, "синьо-жовтій" збірній не вистачає такого футболіста, як Ракицький.
"Говорив з ним (Ракицьким – ред.) після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості, як захисника. Я його довго знаю, як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати", - зізнався гравець "Шальке".
Як повідомлялося раніше, Коноплянка заявив, що українська команда не буде боятися Португалію.