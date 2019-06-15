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Коноплянка дал согласие на переход к турецкому гранду - СМИ

Киев • УНН

 • 15460 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка принял предложение "Фенербахче" относительно перехода в их состав, информирует УНН со ссылкой на Hurriyet.

Коноплянка дал согласие на переход к турецкому гранду - СМИ

Вингер согласовал условия трехлетнего контракта. Теперь турецкому клубу осталось еще одно важное дело - успешно провести переговоры с "кобальтовыми", которые уже стартовали.

Также отмечается, что за переход Коноплянки немцы должны получить сумму в районе 3-4 млн евро, ведь действующее соглашение с гельзенкирхенцами рассчитано только до лета следующего года.

Добавим, в крайнем сезоне "канарейки" заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграют в еврокубках. В команде также выступают Домагой Вида и Джермейн Ленс, которые ранее выступали в УПЛ в составе "Динамо".

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