Коноплянка дал согласие на переход к турецкому гранду - СМИ

Вингер согласовал условия трехлетнего контракта. Теперь турецкому клубу осталось еще одно важное дело - успешно провести переговоры с "кобальтовыми", которые уже стартовали.

Также отмечается, что за переход Коноплянки немцы должны получить сумму в районе 3-4 млн евро, ведь действующее соглашение с гельзенкирхенцами рассчитано только до лета следующего года.

Добавим, в крайнем сезоне "канарейки" заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграют в еврокубках. В команде также выступают Домагой Вида и Джермейн Ленс, которые ранее выступали в УПЛ в составе "Динамо".