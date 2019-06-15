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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Коноплянка дав згоду на перехід до турецького гранда – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Півзахисник збірної України та "Шальке" Євген Коноплянка прийняв пропозицію "Фенербахче" стосовно переходу до їх стану, інформує УНН з посиланням на Hurriyet.

Коноплянка дав згоду на перехід до турецького гранда – ЗМІ

Вінгер погодив умови трирічного контракту. Тепер турецькому клубу залишилося ще одна важлива справа - успішно провести переговори з "кобальтовими", які вже стартували.

Також зазначається, що за перехід Коноплянки німці мають отримати суму в районі 3-4 млн євро, адже чинна угода з гельзенкірхенцями розрахована тільки до літа наступного року.

Додамо, крайнього сезону "канарки" зайняли шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і не зіграють в єврокубках. У команді також виступають Домагой Віда і Джермейн Ленс, які раніше виступали в УПЛ у складі "Динамо".

Українські Національні Новини

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