Коноплянка дав згоду на перехід до турецького гранда – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Півзахисник збірної України та "Шальке" Євген Коноплянка прийняв пропозицію "Фенербахче" стосовно переходу до їх стану, інформує УНН з посиланням на Hurriyet.
Вінгер погодив умови трирічного контракту. Тепер турецькому клубу залишилося ще одна важлива справа - успішно провести переговори з "кобальтовими", які вже стартували.
Також зазначається, що за перехід Коноплянки німці мають отримати суму в районі 3-4 млн євро, адже чинна угода з гельзенкірхенцями розрахована тільки до літа наступного року.
Додамо, крайнього сезону "канарки" зайняли шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і не зіграють в єврокубках. У команді також виступають Домагой Віда і Джермейн Ленс, які раніше виступали в УПЛ у складі "Динамо".