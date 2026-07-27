Конопля травмировал колено в матче за Боруссию Мёнхенгладбах и пропустит несколько недель

Защитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Ефим Конопля получил травму колена в товарищеском матче против «Рот-Вайсс Эссен» и в ближайшие недели не сможет помогать команде. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба Borussia Mönchengladbach, пишет УНН.

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Ефим Конопля получил травму в субботнем товарищеском матче «Боруссии» против «Рот-Вайсс Эссен» (2:1). После фола украинец получил частичный разрыв внутренней связки правого колена и в ближайшие недели не сможет помочь команде.

Спортивный директор Рувен Шредер заявил: «Нам всем очень жаль из-за травмы Ефима. Он хорошо начал у нас как новичок, привнёс много энергии в команду и уже успел показать свои качества на тренировках. Но он силён характером, сразу после установления диагноза продемонстрировал боевой настрой и работает над возвращением. Конечно, мы окажем ему всю необходимую поддержку».

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