Артем Довбик перейдет из "Ромы" в другой итальянский клуб

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик меняет клуб. 29-летний украинец продолжит карьеру в итальянской "Болонье". Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, пишет УНН.

Детали

По его информации, Довбик будет выступать за "Болонью" на правах аренды — клубы уже договорились о переходе. Аренда Артема рассчитана до лета 2027 года.

Переход Довбика напрямую связан с трансфером Сантьяго Кастро, который отправится в обратном направлении.

Ожидается, что уже во вторник, 28 июля, Артем пройдет медобследование и будет представлен в качестве игрока "Болоньи".

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