Артем Довбик перейдет из "Ромы" в другой итальянский клуб
Киев • УНН
Украинский форвард Артем Довбик продолжит карьеру в итальянской «Болонье» на правах аренды до лета 2027 года. Переход связан с трансфером Сантьяго Кастро в обратном направлении.
Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик меняет клуб. 29-летний украинец продолжит карьеру в итальянской "Болонье". Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, пишет УНН.
Детали
По его информации, Довбик будет выступать за "Болонью" на правах аренды — клубы уже договорились о переходе. Аренда Артема рассчитана до лета 2027 года.
Переход Довбика напрямую связан с трансфером Сантьяго Кастро, который отправится в обратном направлении.
Ожидается, что уже во вторник, 28 июля, Артем пройдет медобследование и будет представлен в качестве игрока "Болоньи".
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