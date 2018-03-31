Кононенко задекларировал 7,7 млн грн доходов за прошлый год

Так, депутат задекларировал 7,07 млн грн дивидендов от закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда ВЕК, 252 тыс. грн зарплаты и 378 тыс. грн процентов в банке.

Также сообщается, что Кононенко имеет на счетах в банках более 328 тыс. грн и 1 тыс. евро. Наряду с этим, заместитель главы фракции БПП задекларировал 800 тыс. евро и 900 тыс. долл. наличными.

Также, Кононенко задекларировал 5 часов известных брендов: Hublot (2), Ulysse Nardin, Piguet, Louis Vuitton общей стоимостью почти 2,5 млн грн.

Напомним, в 2016 году И.Кононенко получил более 14,5 млн грн дивидендов.