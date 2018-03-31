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Кононенко задекларировал 7,7 млн грн доходов за прошлый год

Кононенко задекларировал 7,7 млн грн доходов за прошлый год

Киев  •  УНН

 • 9588 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко получил за прошлый год 7,7 млн грн доходов. Об этом свидетельствуют данные его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает УНН.

Так, депутат задекларировал 7,07 млн грн дивидендов от закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда ВЕК, 252 тыс. грн зарплаты и 378 тыс. грн процентов в банке.

Также сообщается, что Кононенко имеет на счетах в банках более 328 тыс. грн и 1 тыс. евро. Наряду с этим, заместитель главы фракции БПП задекларировал 800 тыс. евро и 900 тыс. долл. наличными.

Также, Кононенко задекларировал 5 часов известных брендов: Hublot (2), Ulysse Nardin, Piguet, Louis Vuitton общей стоимостью почти 2,5 млн грн.

Напомним, в 2016 году И.Кононенко получил более 14,5 млн грн дивидендов.

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