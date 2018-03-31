Кононенко задекларував 7,7 млн грн доходів за минулий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Заступник голови фракції Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко отримав за минулий рік 7,7 млн грн доходів. Про це свідчать дані його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНН.
Так, депутат задекларував 7,07 млн грн дивідендів від закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду ВІК, 252 тис. грн зарплати та 378 тис. грн відсотків в банку.
Також повідомляється, що Кононенко має на рахунках в банках понад 328 тис. грн та 1 тис. євро. Поряд з цим, заступник глави фракції БПП задекларував 800 тис. євро та 900 тис. дол. готівкою.
Також, Кононенко задекларував 5 годинників відомих брендів: Hublot (2), Ulysse Nardin, Piguet, Louis Vuitton загальною вартістю майже 2,5 млн грн.
Нагадаємо, у 2016 році І.Кононенко отримав понад 14,5 млн грн дивідендів.