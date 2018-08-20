Конкурсная комиссия определила 53 победителей на должности в управления ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Конкурсная комиссия определила 53 победителей на должности начальников следственных отделов и их заместителей в семи территориальных управлениях Государственного бюро расследований, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР на странице в Facebook.
"Определены 53 победителя конкурса на должности начальников и их заместителей следственных отделов, а также начальников отдела сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований и отдела оперативных разработок в семи территориальных управлениях Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.
По информации Бюро, все пройдут психофизиологическое исследование с применением полиграфа и специальную проверку органами государственной власти. Затем, как уточнили в ведомстве, с учетом этих данных будет принято решение о назначении на должности.
В ГБР также отметили, что вакантными остались три должности, на которые будет объявлен повторный конкурс. Речь идет о должности начальника третьего следственного отдела и начальника отдела сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований территориального управления, расположенного в городе Краматорск, а также начальника первого следственного отдела территориального управления, расположенного в Хмельницком.
Как сообщал УНН, в ГБР определили 180 победителей на должности в центральном аппарате.