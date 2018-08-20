Конкурсная комиссия определила 53 победителей на должности в управления ГБР

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 10758 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 31524 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 31893 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 22645 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 54052 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 101003 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 152944 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 139157 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71907 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189113 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 22940 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 30129 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 26167 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 30094 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 20032 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 21230 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 31524 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 31893 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 152944 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 139157 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 5898 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16023 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18030 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20270 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23103 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Конкурсная комиссия определила 53 победителей на должности в управления ГБР

Киев • УНН

 • 11179 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Конкурсная комиссия определила 53 победителей на должности начальников следственных отделов и их заместителей в семи территориальных управлениях Государственного бюро расследований, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР на странице в Facebook.

Конкурсная комиссия определила 53 победителей на должности в управления ГБР

"Определены 53 победителя конкурса на должности начальников и их заместителей следственных отделов, а также начальников отдела сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований и отдела оперативных разработок в семи территориальных управлениях Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

По информации Бюро, все пройдут психофизиологическое исследование с применением полиграфа и специальную проверку органами государственной власти. Затем, как уточнили в ведомстве, с учетом этих данных будет принято решение о назначении на должности.

В ГБР также отметили, что вакантными остались три должности, на которые будет объявлен повторный конкурс. Речь идет о должности начальника третьего следственного отдела и начальника отдела сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований территориального управления, расположенного в городе Краматорск, а также начальника первого следственного отдела территориального управления, расположенного в Хмельницком.

Как сообщал УНН, в ГБР определили 180 победителей на должности в центральном аппарате.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12