У ДБР визначили 180 переможців на посади в центральному апараті

Як повідомили у ДБР, усього до конкурсу було допущено 1646 кандидатів, які подали понад 5 тис. пакетів документів на різні посади. Кандидати склали кваліфікаційний іспит (тестування на знання законодавства та співбесіди). Ті, хто подолали прохідний бал, були допущені до наступних етапів конкурсу: психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфу та співбесіди. Співбесіди пройшли 441 кандидат на посади слідчих, 356 – на посади державних службовців.



"За результатами конкурсу забезпечено кадрами 3 управління досудового розслідування центрального апарату ДБР. Конкурс було оголошено на 152 посади слідчих, обрано – 126 переможців, 26 посад залишилися вакантними. З 6 посад спеціалістів слідчих управлінь обрано одного переможця конкурсу. До першого управління — з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції — оголошено конкурс на 57 посад, обрано – 48 осіб. До другого – з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя: оголошено – конкурс на 57 посад, обрано – 47 осіб. До третього – управління з розслідування військових злочинів за результатами конкурсу - заповнено 31 з 38 вакансій", - повідомили у ДБР.



Нагадаємо, на посади до Державного бюро розслідувань було подано біля 13 тисяч пакетів документів від приблизно 5 тисяч людей.



