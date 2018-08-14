В ГБР определили 180 победителей на должности в центральном аппарате

Как сообщили в ГБР, всего на конкурс было допущено 1646 кандидатов, подавших более 5 тыс. пакетов документов на различные должности. Кандидаты сдали квалификационный экзамен (тестирование на знание законодательства и собеседования). Те, кто преодолели проходной балл, были допущены к следующим этапам конкурса: психофизиологическому исследованию с применением полиграфа и собеседования. Собеседования прошли 441 кандидата на должности следователей, 356 - на должности государственных служащих.



"По результатам конкурса обеспечено кадрами 3 управления предварительного расследования центрального аппарата ГБР. Конкурс был объявлен на 152 должности следователей, избран - 126 победителей, 26 должностей остались вакантными. С 6 должностей специалистов следственных управлений выбран один победитель конкурса. В первое управление - по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции - объявлен конкурс на 57 должностей, избран - 48 человек. Во второе - по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия: объявлено - конкурс на 57 должностей, избран - 47 человек. В третье - управление по расследованию военных преступлений по результатам конкурса - заполнено 31 из 38 вакансий", - сообщили в ГБР.



Напомним, на должности в Государственный бюро расследований было подано около 13 000 пакетов документов от примерно 5000 человек.



