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В ГБР определили 180 победителей на должности в центральном аппарате

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Избран 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований: 126 следователей и 54 государственных служащих (главные и ведущие специалисты). 39 должностей остались вакантными - на них будет объявлен повторный конкурс, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНН.

В ГБР определили 180 победителей на должности в центральном аппарате

Как сообщили в ГБР, всего на конкурс было допущено 1646 кандидатов, подавших более 5 тыс. пакетов документов на различные должности. Кандидаты сдали квалификационный экзамен (тестирование на знание законодательства и собеседования). Те, кто преодолели проходной балл, были допущены к следующим этапам конкурса: психофизиологическому исследованию с применением полиграфа и собеседования. Собеседования прошли 441 кандидата на должности следователей, 356 - на должности государственных служащих.

"По результатам конкурса обеспечено кадрами 3 управления предварительного расследования центрального аппарата ГБР. Конкурс был объявлен на 152 должности следователей, избран - 126 победителей, 26 должностей остались вакантными. С 6 должностей специалистов следственных управлений выбран один победитель конкурса. В первое управление - по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции - объявлен конкурс на 57 должностей, избран - 48 человек. Во второе - по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия: объявлено - конкурс на 57 должностей, избран - 47 человек. В третье - управление по расследованию военных преступлений по результатам конкурса - заполнено 31 из 38 вакансий", - сообщили в ГБР.

Напомним, на должности в Государственный бюро расследований было подано около 13 000 пакетов документов от примерно 5000 человек.

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