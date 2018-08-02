Труба розповів, скільки людей претендували на посади у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На посади до Державного бюро розслідувань було подано біля 13 тисяч пакетів документів від приблизно 5 тисяч людей. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив директор ДБР Роман Труба, передає УНН.
“Внутрішня комісія обирала людей (до ДБР — ред.) з кількості приблизно 5 тисяч — це відповідає дійсності, але враховуючи, що кандидат мав змогу подати кілька пакетів документів, то таких документів було подано біля 13 тисяч”, — повідомив Р. Труба.
Крім того, за словами керівника ДБР, підбор співробітників був поділений на дві частини.
“Половина працівників обиралась поміж тих, хто працює у прокуратурі, у СБУ, у Нацполіції і фіскальній службі. Інша частина працівників обирається з тих людей, які не мають професійного досвіду і лише мають юридичну освіту”, — резюмував Р. Труба.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань буде розслідувати кримінальні провадження стосовно посадовців та у сфері військових злочинів.
Як повідомляв УНН, переможці конкурсу на 27 керівних посад до Державного бюро розслідувань пройдуть спеціальну перевірку, після чого керівник ДБР ухвалить рішення щодо їхнього призначення.