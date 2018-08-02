Труба рассказал, сколько людей претендовали на должности в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На должности в Государственный бюро расследований было подано около 13 тысяч пакетов документов от примерно 5 тысяч человек. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил директор ГБР Роман Труба, передает УНН.
"Внутренняя комиссия выбирала людей (до ГБР - ред.) по количеству примерно 5 тысяч - это соответствует действительности, но учитывая, что кандидат мог подать несколько пакетов документов, то таких документов было подано около 13 тысяч", - сообщил Р. Труба.
Кроме того, по словам руководителя ГБР, подбор сотрудников был разделен на две части.
"Половина работников избиралась из тех, кто работает в прокуратуре, в СБУ, в Нацполиции и фискальной службе. Другая часть работников избирается из тех людей, которые не имеют профессионального опыта и только имеют юридическое образование", - резюмировал Р. Труба.
Напомним, Государственное бюро расследований будет расследовать уголовные производства в отношении должностных лиц и в сфере военных преступлений.
Как сообщал УНН, победители конкурса на 27 руководящих должностей в Государственный бюро расследований пройдут специальную проверку, после чего руководитель ГБР в хвалит решение относительно их назначения.