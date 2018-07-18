Переможці конкурсу на керівні посади ДБР пройдуть спецперевірку - Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Переможці конкурсу на 27 керівних посад до Державного бюро розслідувань пройдуть спеціальну перевірку, після чого керівник ДБР ухвалить рішення щодо їхнього призначення. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Бюро.
“Йдеться про спеціальну перевірку державними органами влади. Також очікуємо інформацію про переможців від Ради громадського контролю та експертів від профільних організацій”, — розповів Труба.
Він уточнив, що на керівні посади до Бюро комісія має відібрати 170 претендентів.
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“Ми уважно слідкували за конкурсним відбором, але не мали повноважень втручатися, перевіряти інформацію. Ця можливість була у зовнішньої комісії під час співбесід. Із завершенням конкурсу ДБР має право перевірити кожного переможця, більше того — це наш обов’язок”, — наголосив Труба.
Також він нагадав, що звернувся до зовнішньої комісії з проханням оголосити другу хвилю конкурсу на 44 керівних посади, оскільки Верховна Рада до закриття сесії так і не ухвалила у другому читанні законопроект, який передає повноваження проводити конкурси на ці посади внутрішнім комісіям Бюро.
Нагадаємо, у ДБР розповіли, які справи будуть розслідувати їхні співробітники.