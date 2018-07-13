Конкурс на зайняття посад у ДБР на межі зриву: колективна заява Комісії

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51603 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 105116 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 100444 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 127528 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 104372 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119915 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160416 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190053 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294833 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167297 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
84 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 50043 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 54110 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 50464 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 76933 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 38467 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 127538 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164348 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294836 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224980 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251263 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30442 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51797 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56566 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54863 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69068 перегляди
Актуальне
Конкурс на зайняття посад у ДБР на межі зриву: колективна заява Комісії

Конкурс на зайняття посад у ДБР на межі зриву: колективна заява Комісії

Київ • УНН

 • 16775 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань не зможе продовжити набір співробітників відомства, якщо до понеділка не отримає від очільника відомства Романа Труби кваліфікаційні вимоги до цих осіб. Про це заявили члени Комісії у своєму колективному зверненні, передає кореспондент УНН.

Вони повідомили, що очікують на ці вимоги з квітня поточного року.

“Вже в який раз ми звертаємося, офіційно звертаємося до ДБР з квітня цього року, саме щодо надання нам наступних кваліфікаційних вимог для оголошення конкурсу”, - наголосила член Комісії Тетяна Сліпачук.

Мова йде про 138 вакантних посад, зазначили в Комісії.

“Якщо ми отримаємо ці кваліфікаційні характеристики, то ми надалі належним чином матимемо можливість продовжувати цей конкурс, саме в частині проведення і оголошення конкурсу на ці 138 посад”, - зазначив член Комісії Роман Майданик.

У Труби залишається не так багато часу, в інакшому випадку конкурс оголосять не раніше осені, попереджають члени Комісії.

“Наша конкурсна комісія виконує усі передбачені законом вимоги і ми готові оголосити конкурс, але не пізніше, ніж наступний тиждень на решту 138 посад. Якщо вимоги не будуть надані, конкурсна комісія, фактично, до кінця літа не зможе оголосити конкурс, належним чином опрацювавши кваліфікаційні вимоги, навіть якщо вони будуть надані керівництвом ДБР.

Тому ми звертаємось до директора ДБР і до ДБР в цілому, аби вони негайно, не пізніше понеділка, якщо зацікавлені в тому, щоб такі посади були обрані, принаймні, до кінця року, - передали кваліфікаційні вимоги у конкурсну комісію”, - наголосив член Комісії Денис Монастирський.

У Комісії наголосили, що понеділок 16 липня – критичний термін для надання кваліфікаційних вимог.

“Понеділок – це критичний, дуже критичний термін подачі всіх кваліфікаційних вимог. Якщо в понеділок не буде подано – то весь конкурс може відповідним чином підпадати під те положення, що ми будемо не в змозі фізично все зробити, щоб його оголосити і провести”, - резюмував член Комісії Віктор Самохвалов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,628.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,050.55
Ethereum
$2,071.70