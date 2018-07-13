Конкурс на зайняття посад у ДБР на межі зриву: колективна заява Комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань не зможе продовжити набір співробітників відомства, якщо до понеділка не отримає від очільника відомства Романа Труби кваліфікаційні вимоги до цих осіб. Про це заявили члени Комісії у своєму колективному зверненні, передає кореспондент УНН.
Вони повідомили, що очікують на ці вимоги з квітня поточного року.
“Вже в який раз ми звертаємося, офіційно звертаємося до ДБР з квітня цього року, саме щодо надання нам наступних кваліфікаційних вимог для оголошення конкурсу”, - наголосила член Комісії Тетяна Сліпачук.
Мова йде про 138 вакантних посад, зазначили в Комісії.
“Якщо ми отримаємо ці кваліфікаційні характеристики, то ми надалі належним чином матимемо можливість продовжувати цей конкурс, саме в частині проведення і оголошення конкурсу на ці 138 посад”, - зазначив член Комісії Роман Майданик.
У Труби залишається не так багато часу, в інакшому випадку конкурс оголосять не раніше осені, попереджають члени Комісії.
“Наша конкурсна комісія виконує усі передбачені законом вимоги і ми готові оголосити конкурс, але не пізніше, ніж наступний тиждень на решту 138 посад. Якщо вимоги не будуть надані, конкурсна комісія, фактично, до кінця літа не зможе оголосити конкурс, належним чином опрацювавши кваліфікаційні вимоги, навіть якщо вони будуть надані керівництвом ДБР.
Тому ми звертаємось до директора ДБР і до ДБР в цілому, аби вони негайно, не пізніше понеділка, якщо зацікавлені в тому, щоб такі посади були обрані, принаймні, до кінця року, - передали кваліфікаційні вимоги у конкурсну комісію”, - наголосив член Комісії Денис Монастирський.
У Комісії наголосили, що понеділок 16 липня – критичний термін для надання кваліфікаційних вимог.
“Понеділок – це критичний, дуже критичний термін подачі всіх кваліфікаційних вимог. Якщо в понеділок не буде подано – то весь конкурс може відповідним чином підпадати під те положення, що ми будемо не в змозі фізично все зробити, щоб його оголосити і провести”, - резюмував член Комісії Віктор Самохвалов.