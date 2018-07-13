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Конкурс на занятие должностей в ГБР на грани срыва: коллективное заявление Комиссии

Конкурс на занятие должностей в ГБР на грани срыва: коллективное заявление Комиссии

Киев  •  УНН

 • 16767 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Конкурсная комиссия Государственного бюро расследований не сможет продолжить набор сотрудников ведомства, если до понедельника не получит от главы ведомства Романа Трубы квалификационные требования к этим лицам. Об этом заявили члены Комиссии в своем коллективном обращении, передает корреспондент УНН.

Они сообщили, что ожидают эти требования с апреля текущего года.

"Уже в который раз мы обращаемся, официально обращаемся к ГБР с апреля этого года, именно о предоставлении нам следующих квалификационных требований для объявления конкурса", - отметила член Комиссии Татьяна Слипачук.

Речь идет о 138 вакантных должностях, отметили в Комиссии.

"Если мы получим эти квалификационные характеристики, то в дальнейшем должным образом будем иметь возможность продолжать этот конкурс, именно в части проведения и объявления конкурса на эти 138 должностей", - отметил член Комиссии Роман Майданик.

У Трубы остается не так много времени, в противном случае конкурс объявят не раньше осени, предупреждают члены Комиссии.

"Наша конкурсная комиссия выполняет все предусмотренные законом требования и мы готовы объявить конкурс, но не позднее, чем на следующей неделе на остальные 138 должностей. Если требования не будут предоставлены, конкурсная комиссия фактически до конца лета не сможет объявить конкурс, надлежащим образом обработав квалификационные требования, даже если они будут предоставлены руководством ГБР.

Поэтому мы обращаемся к директору ГБР и к ГБР в целом, чтобы они немедленно, не позднее понедельника, если заинтересованы в том, чтобы такие должности были выбраны по крайней мере до конца года, - передали квалификационные требования в конкурсную комиссию", - подчеркнул член Комиссии Денис Монастырский.

В Комиссии отметили, что понедельник 16 июля - критический срок для предоставления квалификационных требований.

"Понедельник - это критический, очень критический срок подачи всех квалификационных требований. Если в понедельник не будет подано - то весь конкурс может соответствующим образом подпадать под то положение, что мы будем не в состоянии физически все сделать, чтобы его объявить и провести", - резюмировал член Комиссии Виктор Самохвалов.

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