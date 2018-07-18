Победители конкурса на руководящие должности ГБР пройдут спецпроверку - Труба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Победители конкурса на 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований пройдут специальную проверку, после чего руководитель ГБР примет решение относительно их назначения. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Бюро.
"Речь идет о специальной проверке государственными органами власти. Также ожидаем информацию о победителях от Совета общественного контроля и экспертов от профильных организаций", - рассказал Труба.
Он уточнил, что на руководящие должности в Бюро комиссия должна отобрать 170 претендентов.
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"Мы внимательно следили за конкурсным отбором, но не имели полномочий вмешиваться, проверять информацию. Эта возможность была в наружной комиссии во время собеседований. С завершением конкурса ГБР имеет право проверить каждого победителя, более того - это наша обязанность", - подчеркнул Труба.
Также он напомнил, что обратился к внешней комиссии с просьбой объявить вторую волну конкурса на 44 руководящих должности, поскольку Верховная Рада до закрытия сессии так и не приняла во втором чтении законопроект, который передает полномочия проводить конкурсы на эти должности внутренним комиссиям Бюро.
Напомним, в ГБР рассказали, какие дела будут расследовать их сотрудники.