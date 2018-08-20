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Конкурсна комісія визначила 53 переможців на посади до управлінь ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Конкурсна комісія визначила 53 переможців на посади начальників слідчих відділів та їхніх заступників до семи територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР на сторінці у Facebook.

Конкурсна комісія визначила 53 переможців на посади до управлінь ДБР

“Визначено 53 переможців конкурсу на посади начальників та їх заступників слідчих відділів, а також начальників відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань та відділу оперативних розробок у семи територіальних управліннях Державного бюро розслідувань”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Бюро, усі пройдуть психофізіологічне дослідження із застосування поліграфу та спеціальну перевірку органами державної влади. Потім, як уточнили у відомстві, з урахуванням цих даних буде ухвалено рішення щодо призначення на посади.

У ДБР також зазначили, що вакантними залишилися три посади, на які буде оголошено повторний конкурс. Йдеться про посаду начальника третього слідчого відділу та начальника відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань територіального управління, розташованого у місті Краматорськ, а також начальника першого слідчого відділу територіального управління, розташованого в Хмельницькому.

Як повідомляв УНН, у ДБР визначили 180 переможців на посади в центральному апараті.

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