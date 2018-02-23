Конкурсная комиссия объявила конкурс на 27 должностей в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Вчера, 22 февраля, внешняя конкурсная комиссия объявила конкурс на занятие 27 должностей в Государственном бюро расследований, сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Это 20 должностей центрального аппарата Бюро и 7 должностей - руководителей территориальных органов. Прием документов продлится месяц - с 2 марта по 2 апреля.
Так, к должностям центрального аппарата, на которые объявлен конкурс, относятся:
- Руководитель первого управления организации досудебных расследований (управление по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции)
- Руководитель второго управления организации досудебных расследований (управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия);
- Руководитель третьего управления организации досудебных расследований (управление по расследованию военных преступлений)
- Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований;
- Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий;
- Главный инспектор отдела проведения проверок с применением полиграфа управления внутреннего контроля (2 должности), и другие.
Также конкурс объявлен на должности директоров территориальных управлений, расположенных в таких городах: Киев, Хмельницкий, Николаев, Мелитополь, Полтава, Краматорск, Львов.
Напомним, Государственное бюро расследований объявила о проведении конкурса по формированию Совета общественного контроля.