Конкурсна комісія оголосила конкурс на 27 посад у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Вчора, 22 лютого, зовнішня конкурсна комісія оголосила конкурс на зайняття 27 посад у Державному бюро розслідувань, повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Це 20 посад центрального апарату Бюро та 7 посад – керівників територіальних органів. Прийом документів триватиме місяць – з 2 березня до 2 квітня.
Так, до посад центрального апарату, на які оголошено конкурс, відносяться:
– Керівник першого управління організації досудових розслідувань (управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції);
– Керівник другого управління організації досудових розслідувань (управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя);
– Керівник третього управління організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів);
– Керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань;
– Керівник управління оперативного забезпечення та оперативно-технічних заходів;
– Головний інспектор відділу проведення перевірок із застосуванням поліграфа управління внутрішнього контролю (2 посади), та інші.
Також конкурс оголошено на посади директорів територіальних управлінь, розташованих у м.Київ, м.Хмельницький, м.Миколаїв, м.Мелітополь, м.Полтава, м.Краматорськ, м.Львів.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило про проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю.