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Конкурс на должность главы Госгеонедра выиграл действующий руководитель

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Конкурс на должность главы Государственной службы геологии и недр Украины выиграл Олег Кирилюк, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Госгеонедра.

Конкурс на должность главы Госгеонедра выиграл действующий руководитель

“Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая действует при Национальном агентстве по вопросам государственной службы Украины, отобрала на вакантную должность главы Государственной службы геологии и недр нынешнего исполняющего обязанности председателя этого органа Олега Кирилюка”, — сообщили в службе.

Предложение комиссии должно быть утверждено Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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В ходе собеседования Кирилюк отметил, что планирует ввести электронную процедуру прохождения заявок от недропользователей, что позволит им оперативно и прозрачно отслеживать свое предложение.

Также он добавил, что служба уже подготовила для будущих аукционов ряд новых нефтегазовых участков.

“На сегодня мы подготовили для проведения аукционов более 30 нефтегазовых участков и около 30 участков с другими полезными ископаемыми. Среди таких ископаемых есть янтарь, цветные металлы, графит — все то, что пользуется огромным спросом не только в Украине, но и во всем мире, это то, что относится к материалам критической сырья”, — сказал он.

Кирилюк имел статус временно исполняющего обязанности главы Госгеонедра последние полтора года. Он был назначен на должность 24 мая 2017 года. За время руководства Кирилюка ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа компании “Голден Деррик”, что до Революции достоинства принадлежала экс-министру энергетики Эдуарду Ставицкому. Сегодня компания называется “Ист Юроуп Петролеум”, ее связывают с российским олигархом Павлом Фуксом.

Добавим, что в конце 2018 года Фукс получил еще один “подарок” от Украины в лице НАК “Надра Украины”. Компания добровольно и кулуарно отдала Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях. Стоимость сделки, по которой Украина отказалась от собственных месторождений, была долгое время тайная. Но недавно НАК “Надра Украины” сообщила, что продала государственную долю в компании ООО “Ист Юроуп Петролеум” за 12 млн грн.

Новым владельцем 33% доли стало общество “Авант Трейд Лимитед”, также из орбиты Фукса.

Добавим, что НАК “Надра Украины” и Госгеонедра отказались предоставить копию резонансного соглашения с Фуксом. Подробнее об этом читайте здесь.

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