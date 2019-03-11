Стало відомо, скільки Фукс заплатив за українські газові родовища
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. НАК "Надра України" нарешті повідомила, за яку ціну продала державну частку у компанії ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" бізнесмена Павла Фукса іншій компанії з орбіти того ж бізнесмена. Раніше цю інформацію державна компанія приховувала, утім, таки надала її у відповідь на запит народного депутата Ольги Белькової, про що остання написала у своєму Facebook, передає УНН.
"Державна Національна акціонерна компанія "Надра України", яка підпорядковується Державній службі геології та надр України, добровільно продала за 12 млн грн право на розробку 33% з 19 спеціальних дозволів, площею ділянок майже 2 тис. км квадратних, на розвідку і розробку нафти і газу (станом на кінець минулого року), що були колись отримані ТОВ "Голден Деррік" ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" без аукціону як компанії, яка частково належала державі", - написала Бєлькова, посилаючись на інформацію "Надра України", надану їй у відповідь на депутатський запит.
НАК повідомила, що продала 33%-ну частку в "Іст Юроуп Петролеум" товариству "Авант Трейд Лімітед". Обидві компанії – з орбіти Павла Фукса.
При цьому у НАК "Надра України" запевняють, що "Авант Трейд Лімітед" - це єдина компанія, яка зацікавилася купівлею вказаної частки, а сам продаж її жодним чином не порушив права українського народу. Разом з тим НАК "Надра України" категорично відмовляється надати рішення про продаж державної частки, без поважних на те підстав.
Нагадаємо, продаж державної частки на користь компанії Фукса відбувся в останній день 2018 року, 31 грудня. “Іст Юроуп Петролеум” раніше називалася “Голден Деррік” і була пов’язана з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. Разом з державною часткою компаніям Фукса дісталися і газові родовища України.