Стало відомо, скільки Фукс заплатив за українські газові родовища

КИЇВ. 11 березня. УНН. НАК "Надра України" нарешті повідомила, за яку ціну продала державну частку у компанії ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" бізнесмена Павла Фукса іншій компанії з орбіти того ж бізнесмена. Раніше цю інформацію державна компанія приховувала, утім, таки надала її у відповідь на запит народного депутата Ольги Белькової, про що остання написала у своєму Facebook, передає УНН.