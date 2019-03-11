Стало известно, сколько Фукс заплатил за украинские газовые месторождения

"Государственная Национальная акционерная компания "Надра Украины", которая подчиняется Государственной службе геологии и недр Украины, добровольно продала за 12 млн грн право на разработку 33% из 19 специальных разрешений, площадью участков почти 2 тыс. км квадратных, на разведку и разработку нефти и газа (по состоянию на конец прошлого года), которые были когда-то получены ООО "Голден Деррик" ООО "Ист Юроуп Петролеум" без аукциона как компанией, частично принадлежащей государству", - написала Белькова, ссылаясь на информацию "Надра Украины", предоставленную ей в ответ на депутатский запрос.

НАК сообщила, что продала 33%-ную долю в "Ист Юроуп Петролеум" обществу "Авант Трейд Лимитед". Обе компании - с орбиты Павла Фукса.

При этом в НАК "Надра Украины" уверяют, что "Авант Трейд Лимитед" - это единственная компания, которая заинтересовалась покупкой указанной доли, а сама продажа ее никоим образом не нарушила права украинского народа. Вместе с тем НАК "Надра Украины" категорически отказывается предоставить решение о продаже государственной доли, без уважительных на то оснований.

Напомним, продажа государственной доли в пользу компании Фукса состоялась в последний день 2018 года, 31 декабря. "Ист Юроуп Петролеум" ранее называлась "Голден Деррик" и была связана с беглым министром Эдуардом Ставицким. Вместе с государственной долей компаниям Фукса достались и газовые месторождения Украины.