Конкурс на посаду голови Держгеонадра виграв чинний керівник

"Комісія з питань вищого корпусу державної служби, яка діє при Національному агентстві з питань державної служби України, відібрала на вакантну посаду Голови Державної служби геології та надр нинішнього виконуючого обов’язки голови цього органу Олега Кирилюка", - повідомили у службі.

Пропозиція комісії має бути затверджена прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

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У ході співбесіди Кирилюк зазначив, що планує запровадити електронну процедуру проходження заявок від надрокористувачів, що дозволить їм оперативно та прозоро відслідковувати свою пропозицію.

Також він додав, що служба вже підготувала для проведення майбутніх аукціонів ряд нових нафтогазових ділянок.

"На сьогодні ми підготували для проведення аукціонів більше 30 нафтогазових ділянок та біля 30 ділянок з іншими корисними копалинами. Серед таких копалин є бурштин, кольорові метали, графіт – все те, що має величезний попит не лише в Україні, та і у всьому світі, це те, що відноситься до матеріалів критичної сировини", – сказав він.

Кирилюк мав статус тимчасово виконуючого обов'язки голови Держгеонадра останні півтора року. Він був призначений на посаду 24 травня 2017 року. За час керівництва Кирилюка відомство видало 16 ліцензій на видобуток газу компанії "Голден Деррік", що до Революції гідності належала екс-міністру енергетики Едуарду Ставицькому. Сьогодні компанія називається "Іст Юроуп Петролеум", її пов'язують із російським олігархом Павлом Фуксом.

Додамо, що наприкінці 2018 року Фукс отримав ще один "подарунок" від України в особі НАК "Надра України". Компанія добровільно й кулуарно віддала Фуксу свою частку в численних газових родовищах. Вартість угоди, за якою Україна відмовилась від власних родовищ, була довгий час утаємничена. Але нещодавно НАК "Надра України" повідомила, що продала державну частку у компанії ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" за 12 млн грн.

Новим власником 33% частки стало товариство "Авант Трейд Лімітед", також з орбіти Фукса.

Додамо, що НАК "Надра України" та Держгеонадра відмовилися надати копію резонансної угоди з Фуксом. Детальніше про це читайте тут.