Конкурс на аудитора НАБУ начнется через 2-3 недели - нардеп

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"Все, что было нужно сделать относительно начала нового конкурса на должность аудитора НАБУ, уже есть - это было сделано на прошлом заседании. Я думаю, что сам конкурс начнется через две-три недели после объявления", - сообщил Ю.Деревьянко.

Напомним, комитет ВР объявил конкурс на аудиторов НАБУ и АРМА.