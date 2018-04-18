Конкурс на аудитора НАБУ начнется через 2-3 недели - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Новый конкурс на аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины начнется через 2-3 недели. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, член антикоррупционного комитета Юрий Деревянко, передает корреспондент УНН.
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"Все, что было нужно сделать относительно начала нового конкурса на должность аудитора НАБУ, уже есть - это было сделано на прошлом заседании. Я думаю, что сам конкурс начнется через две-три недели после объявления", - сообщил Ю.Деревьянко.
Напомним, комитет ВР объявил конкурс на аудиторов НАБУ и АРМА.