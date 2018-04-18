Конкурс на аудитора НАБУ почнеться через 2-3 тижні - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Новий конкурс на аудитора Національного антикорупційного бюро України розпочнеться через 2-3 тижні. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, член антикорупційного комітету Юрій Дерев’янко, передає кореспондент УНН.
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"Все, що було потрібно зробити щодо початку нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ, вже є – це було зроблено на минулому засіданні. Я думаю, що сам конкурс розпочнеться через два-три тижні після оголошення", - повідомив Ю.Дерев’янко.
Нагадаємо, комітет ВР оголосив конкурс на аудиторів НАБУ і АРМА.