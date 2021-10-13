Конкурент сборной Украины одержал победу в отборе на ЧМ-2022

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108143 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 117857 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104928 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104222 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 132534 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120506 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159095 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172923 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Сборные Казахстана и Финляндии провели очный поединок в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Последний домашний матч квалификации казахстанцы завершили поражением. В сборной достаточно длинная серия без побед, и очень слабо верится, что во Франции команда Байсуфинова эту серию завершить.

Все надежды о первой победе разбились о финнов - высокий уровень Пукки заметен на фоне игроков обеих сборных. Сильный футболист на поле и сделал итоговый результат, оформив дубль (2: 0).

Дополнение

Сейчас в группе финны догнали украинскую команду - по 8 очков, а у казахов только три балла.

Украинские Национальные Новости

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