Конкурент сборной Украины одержал победу в отборе на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сборные Казахстана и Финляндии провели очный поединок в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Последний домашний матч квалификации казахстанцы завершили поражением. В сборной достаточно длинная серия без побед, и очень слабо верится, что во Франции команда Байсуфинова эту серию завершить.
Все надежды о первой победе разбились о финнов - высокий уровень Пукки заметен на фоне игроков обеих сборных. Сильный футболист на поле и сделал итоговый результат, оформив дубль (2: 0).
Дополнение
Сейчас в группе финны догнали украинскую команду - по 8 очков, а у казахов только три балла.