Конкурент збірної України здобув перемогу у відборі на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Збірні Казахстану та Фінляндії провели очний поєдинок в рамках відбіркового циклу до чемпіонату світу 2022 року, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Останній домашній матч кваліфікації казахстанці завершили поразкою. У збірної досить довга серія без перемог, і дуже слабо віриться, що у Франції команда Байсуфінова цю серію завершить.
Всі надії про першу перемогу розбилися об фінів — високий рівень Пуккі помітний на тлі гравців обох збірних. Найсильніший футболіст на поле і зробив підсумковий результат, оформивши дубль (2:0).
Доповнення
Наразі у групі фіни наздогнали українську команду — по 8 очок, а у казахів тільки три бали.