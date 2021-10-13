Конкурент збірної України здобув перемогу у відборі на ЧС-2022

Деталі

Останній домашній матч кваліфікації казахстанці завершили поразкою. У збірної досить довга серія без перемог, і дуже слабо віриться, що у Франції команда Байсуфінова цю серію завершить.

Всі надії про першу перемогу розбилися об фінів — високий рівень Пуккі помітний на тлі гравців обох збірних. Найсильніший футболіст на поле і зробив підсумковий результат, оформивши дубль (2:0).

Доповнення

Наразі у групі фіни наздогнали українську команду — по 8 очок, а у казахів тільки три бали.