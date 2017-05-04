Конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий 560 млн долларов на помощь Украине

“Согласно с бюджетными ассигнованиями на 2017 год, на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 000 000 долларов. В частности, на военную и политику безопасности помощь Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) — не менее 238 000 000 долларов”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что законопроект, поддержанный 309 голосами “за” при 118 голосах “против” проработали лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе.