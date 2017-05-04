Конгрес США затвердив бюджет, який передбачає 560 млн доларів на допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Палата представників США ухвалила законопроект про бюджет обсягом у 1,2 трильйона доларів, який передбачає 560 млн доларів на допомогу Україні, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Згідно з бюджетними асигнуваннями на 2017 рік, на програми допомоги Україні планується виділити не менше ніж 560 мільйонів доларів. Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) — не менше ніж 238 мільйонів доларів”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що законопроект, підтриманий 309 голосами “за” при 118 голосах “проти” опрацювали лідери республіканців і демократів у Конгресі.