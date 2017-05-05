Конгресс США выделил 100 млн долл. на сопротивление влиянию России

Американские законодатели 4 мая также поддержали меры, которые устанавливают новые ограничения и контроль в отношении российских дипломатов в США. На возможность введения таких мер резко негативно реагировала Москва.

Оба эти мероприятия являются частью бюджета на общую сумму 1,1 триллиона долларов, через который будет финансироваться федеральное правительство до конца 2017 финансового года. Окончательную поддержку этому документу предоставил сенат США, теперь законопроект должен подписать президент Дональд Трамп.

Напомним, конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий 560 млн долларов на помощь Украине.