Конгрес США виділив 100 млн дол. на опір впливу Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Конгрес США санкціонував виділення 100 мільйонів доларів для протистояння “російському впливу та агресії” і для підтримки організацій громадянського суспільства в Європі і Євразії, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Американські законодавці 4 травня також підтримали заходи, які встановлюють нові обмеження та контроль щодо російських дипломатів у США. На можливість запровадження таких заходів різко негативно реагувала Москва.
Обидва ці заходи є частиною бюджету на загальну суму 1,1 трильйона доларів, через який фінансуватиметься федеральний уряд до кінця 2017 фінансового року. Остаточну підтримку цьому документу надав сенат США, тепер законопроект має підписати президент Дональд Трамп.
Нагадаємо, конгрес США затвердив бюджет, який передбачає 560 млн доларів на допомогу Україні.