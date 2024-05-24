Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
Киев • УНН
Конфликт вокруг зернового терминала «Олимпикс» в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины, считает Богдан Кицак, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины. Поэтому Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития планирует изучить ситуацию на ближайших заседаниях. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил член парламентского комитета Богдан Кицак.
Любые кейсы такого характера, происходящие (как конфликт вокруг терминала "Олимпикс" - ред.) имеют негативный эффект на принятие другими инвесторами решения относительно того, чтобы администрироваться, открывать свои предприятия и вообще инвестировать в украинские предприятия на территории Украины
Нардеп отметил, что БЭБ и ГБР должны в том числе определять злоупотребления отдельных должностных лиц, которые могут косвенно влиять на ведение бизнеса, в том числе и в кейсе зернового терминала.
Но в целом (конфликт - ред.) негативно влияет непосредственно на инвестиционный имидж, на окончательное принятие решения любыми иностранными партнерами по выбору украинской зоны для инвестирования и это влияет в конечном итоге на то, что украинская зона увеличивает свою рискованность для таких инвестиций
Нардеп отметил, что в настоящее время внимание иностранных инвесторов к украинскому бизнесу активизировалось. Они активно рассматривают возможность инвестирования, в частности, в энергетический сектор, потому что эта сфера наиболее законодательно отрегулирована.
Также, по словам Кицака, иностранные инвесторы рассматривают возможность использования индустриальных парков в Украине, чтобы перенести или открыть свои предприятия. Ведь там есть и налоговые и таможенные льготы, а деятельность четко урегулирована. Поэтому, с одной стороны, по мнению Кицака, есть негативные тенденции, а с другой - улучшение правового урегулирования, создание дополнительных возможностей и увеличение привлекательности инвестирования в Украину.
В то же время, нардеп отметил, что было предложение членов парламентского комитета по вопросам экономического развития разобрать кейс "Олимпикса" и несколько других на заседании.
На ближайших заседаниях рассмотрим и имею более подробную информацию
Напомним
Известный контрабандист Вадим Альперин, находящийся под санкциями и лишенный украинского гражданства, с помощью своих друзей-бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко пытается заблокировать работу зернового терминала "Олимпикс" в Одессе, что, безусловно, сыграет на руку россии в ее планах.
Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпикс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта".
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардепЭксклюзив
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов
Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno
Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи
Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании
Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС
На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ
Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"
"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы
С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей
Популярные
Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи
День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая
Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США
Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф
Публикации
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
Конфликт вокруг зернового терминала «Олимпикс» в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины, считает Богдан Кицак, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов
Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 46 взрывов, вероятно, из 120-мм минометов, в направлении нескольких сел, но о жертвах среди местного населения не сообщалось.
Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", как сообщается, изменила время графиков отключений на сегодня - с 11 часов до 14 часов без отключений.
Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи
Фермеры заблокировали национальную дорогу вблизи Варшавы, чтобы выразить протест против Зеленого курса и привлечь внимание к потерям, которые они понесли из-за засухи, требуя помощи и отказа от правил Зеленого курса.
Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании
Украина официально открыла свое посольство в столице Мавритании Нуакшоте, расширив свое присутствие и укрепив позиции в Африке.
Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что признание палестинского государства не является подарком ХАМАС, а скорее наоборот.
На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ
Двое подростков были сбиты автомобилем и госпитализированы в результате аварии на парковке в Кременчуге, Полтавская область.
Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"
Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.
"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы
Бывший агроном Николай Будняк выиграл грант от Благотворительного фонда «МХП-Громаді» на открытие теплицы в селе Следы Винницкой области.
С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей
123 ребенка из 36 населенных пунктов Харьковской области, включая детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут принудительно эвакуированы в Волынскую область в течение 60 дней в рамках бесплатной операции с участием ЮНИСЕФ и "СОС Дитячі Містечка".