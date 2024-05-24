Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины. Поэтому Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития планирует изучить ситуацию на ближайших заседаниях. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил член парламентского комитета Богдан Кицак.

Любые кейсы такого характера, происходящие (как конфликт вокруг терминала "Олимпикс" - ред.) имеют негативный эффект на принятие другими инвесторами решения относительно того, чтобы администрироваться, открывать свои предприятия и вообще инвестировать в украинские предприятия на территории Украины - отметил Кицак.

Нардеп отметил, что БЭБ и ГБР должны в том числе определять злоупотребления отдельных должностных лиц, которые могут косвенно влиять на ведение бизнеса, в том числе и в кейсе зернового терминала.

Но в целом (конфликт - ред.) негативно влияет непосредственно на инвестиционный имидж, на окончательное принятие решения любыми иностранными партнерами по выбору украинской зоны для инвестирования и это влияет в конечном итоге на то, что украинская зона увеличивает свою рискованность для таких инвестиций - добавил Кицак.

Нардеп отметил, что в настоящее время внимание иностранных инвесторов к украинскому бизнесу активизировалось. Они активно рассматривают возможность инвестирования, в частности, в энергетический сектор, потому что эта сфера наиболее законодательно отрегулирована.

Также, по словам Кицака, иностранные инвесторы рассматривают возможность использования индустриальных парков в Украине, чтобы перенести или открыть свои предприятия. Ведь там есть и налоговые и таможенные льготы, а деятельность четко урегулирована. Поэтому, с одной стороны, по мнению Кицака, есть негативные тенденции, а с другой - улучшение правового урегулирования, создание дополнительных возможностей и увеличение привлекательности инвестирования в Украину.

В то же время, нардеп отметил, что было предложение членов парламентского комитета по вопросам экономического развития разобрать кейс "Олимпикса" и несколько других на заседании.

На ближайших заседаниях рассмотрим и имею более подробную информацию - отметил Кицак.

Напомним

Известный контрабандист Вадим Альперин, находящийся под санкциями и лишенный украинского гражданства, с помощью своих друзей-бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко пытается заблокировать работу зернового терминала "Олимпикс" в Одессе, что, безусловно, сыграет на руку россии в ее планах.

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпикс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта".