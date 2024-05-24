ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 09:00  •  50381 просмотра

Read in English

Конфликт вокруг зернового терминала «Олимпикс» в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины, считает Богдан Кицак, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины. Поэтому Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития планирует изучить ситуацию на ближайших заседаниях. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил член парламентского комитета Богдан Кицак. 

Любые кейсы такого характера, происходящие (как конфликт вокруг терминала "Олимпикс" - ред.) имеют негативный эффект на принятие другими инвесторами решения относительно того, чтобы администрироваться, открывать свои предприятия и вообще инвестировать в украинские предприятия на территории Украины

- отметил Кицак.

Нардеп отметил, что БЭБ и ГБР должны в том числе определять злоупотребления отдельных должностных лиц, которые могут косвенно влиять на ведение бизнеса, в том числе и в кейсе зернового терминала. 

Но в целом (конфликт - ред.) негативно влияет непосредственно на инвестиционный имидж, на окончательное принятие решения любыми иностранными партнерами по выбору украинской зоны для инвестирования и это влияет в конечном итоге на то, что украинская зона увеличивает свою рискованность для таких инвестиций

- добавил Кицак.

Нардеп отметил, что в настоящее время внимание иностранных инвесторов к украинскому бизнесу активизировалось. Они активно рассматривают возможность инвестирования, в частности, в энергетический сектор, потому что эта сфера наиболее законодательно отрегулирована.

Также, по словам Кицака, иностранные инвесторы рассматривают возможность использования индустриальных парков в Украине, чтобы перенести или открыть свои предприятия. Ведь там есть и налоговые и таможенные льготы, а деятельность четко урегулирована. Поэтому, с одной стороны, по мнению Кицака, есть негативные тенденции, а с другой - улучшение правового урегулирования, создание дополнительных возможностей и увеличение привлекательности инвестирования в Украину.

В то же время, нардеп отметил, что было предложение членов парламентского комитета по вопросам экономического развития разобрать кейс "Олимпикса" и несколько других на заседании.

На ближайших заседаниях рассмотрим и имею более подробную информацию

 - отметил Кицак.

Напомним

Известный контрабандист Вадим Альперин, находящийся под санкциями и лишенный украинского гражданства, с помощью своих друзей-бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко пытается заблокировать работу зернового терминала "Олимпикс" в Одессе, что, безусловно, сыграет на руку россии в ее планах. 

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпикс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
odessaОдесса
polshaПольша
Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  50530 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  93380 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  79446 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  80154 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  109664 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  109447 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123221 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  126304 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161996 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153644 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Новости по теме
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
Эксклюзив

  •  50381 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

  •  9394 просмотра
Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

  •  8499 просмотра
Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

  •  7183 просмотра
Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

  •  9291 просмотра
Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

  •  7507 просмотра
На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

  •  9289 просмотра
Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

  •  10770 просмотра
"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

  •  8612 просмотра
С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

  •  10384 просмотра

Популярные

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

  •  58147 просмотра
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

  •  104324 просмотра
День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

  •  108889 просмотра
Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

  •  107843 просмотра
Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

  •  105430 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

  •  109664 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

  •  109447 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  189671 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  228948 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  327441 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Конфликт вокруг зернового терминала «Олимпикс» в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины, считает Богдан Кицак, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Экономика •   •  50381 просмотра
Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 46 взрывов, вероятно, из 120-мм минометов, в направлении нескольких сел, но о жертвах среди местного населения не сообщалось.

Война •   •  9394 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", как сообщается, изменила время графиков отключений на сегодня - с 11 часов до 14 часов без отключений.

Общество •   •  8499 просмотра
Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

Фермеры заблокировали национальную дорогу вблизи Варшавы, чтобы выразить протест против Зеленого курса и привлечь внимание к потерям, которые они понесли из-за засухи, требуя помощи и отказа от правил Зеленого курса.

Новости Мира •   •  7183 просмотра
Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Украина официально открыла свое посольство в столице Мавритании Нуакшоте, расширив свое присутствие и укрепив позиции в Африке.

политика •   •  9291 просмотра
Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что признание палестинского государства не является подарком ХАМАС, а скорее наоборот.

Новости Мира •   •  7507 просмотра
Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Двое подростков были сбиты автомобилем и госпитализированы в результате аварии на парковке в Кременчуге, Полтавская область.

Общество •   •  9289 просмотра
На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.

Война •   •  10770 просмотра
Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

Бывший агроном Николай Будняк выиграл грант от Благотворительного фонда «МХП-Громаді» на открытие теплицы в селе Следы Винницкой области.

Общество •   •  8612 просмотра
"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

123 ребенка из 36 населенных пунктов Харьковской области, включая детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут принудительно эвакуированы в Волынскую область в течение 60 дней в рамках бесплатной операции с участием ЮНИСЕФ и "СОС Дитячі Містечка".

Общество •   •  10384 просмотра
С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей