Конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" може підвищити ризиковість України для іноземних інвесторів – нардеп
Київ • УНН
Конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" в Одесі може негативно вплинути на інвестиційну привабливість України, вважає Богдан Кіцак, член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.
Конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" в Одесі може негативно вплинути на інвестиційну привабливість України. Тому Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку планує вивчити ситуацію на найближчих засіданнях. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив член парламентського комітету Богдан Кіцак.
Будь-які кейси такого характеру, що відбуваються (як конфлікт навколо терміналу "Олімпекс" - ред.) мають негативний ефект на прийняття іншими інвесторами рішення щодо того, щоб адмініструватися, відкривати свої підприємства і взагалі інвестувати в українські підприємства на території України
Нардеп наголосив, що БЕБ та ДБР мають у тому числі визначати зловживання окремих посадових осіб, які можуть опосередковано впливати на ведення бізнесу, у тому числі й у кейсі зернового термінала.
Але загалом (конфлікт – ред.) негативно впливає безпосередньо на інвестиційний імідж, на остаточне ухвалення рішення будь-якими іноземними партнерами щодо вибору української зони для інвестування і це впливає зрештою на те, що українська зона збільшує свою ризиковість для таких інвестицій
Нардеп зазначив, що на даний час увага іноземних інвесторів до українського бізнесу активізувалася. Вони активно розглядають можливість інвестування, зокрема, в енергетичний сектор, тому що ця сфера найбільш законодавчо відрегульована.
Також, за словами Кіцака, іноземні інвестори розглядають можливість використання індустріальних парків в Україні, щоби перенести чи відкрити свої підприємства. Адже там є і податкові і митні пільги, а діяльність чітко врегульована. Тому, з одного боку, на думку Кіцака, є негативні тенденції, а з іншого – покращення правового врегулювання, створення додаткових можливостей та збільшення привабливості інвестування в Україну.
Водночас, нардеп зазначив, що була пропозиція членів парламентського комітету з питань економічного розвитку розібрати кейс "Олімпексу" та кілька інших на засіданні.
На найближчих засіданнях розглянемо і маю більш детальну інформацію
Нагадаємо
Відомий контрабандист Вадим Альперін, який перебуває під санкціями і позбавлений українського громадянства, за допомогою своїх друзів-бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка намагається заблокувати роботу зернового термінала "Олімпекс" в Одесі, що, безумовно, зіграє на руку росії в її планах. .
Докладніше про конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" можна прочитати у матеріалі: "Компанія Грози та Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового термінала в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".