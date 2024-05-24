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Конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" може підвищити ризиковість України для іноземних інвесторів – нардеп

Конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" може підвищити ризиковість України для іноземних інвесторів – нардеп

Київ • УНН

 • 117033 перегляди

Конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" в Одесі може негативно вплинути на інвестиційну привабливість України, вважає Богдан Кіцак, член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" в Одесі може негативно вплинути на інвестиційну привабливість України. Тому Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку планує вивчити ситуацію на найближчих засіданнях. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив член парламентського комітету Богдан Кіцак. 

Будь-які кейси такого характеру, що відбуваються (як конфлікт навколо терміналу "Олімпекс" - ред.) мають негативний ефект на прийняття іншими інвесторами рішення щодо того, щоб адмініструватися, відкривати свої підприємства і взагалі інвестувати в українські підприємства на території України

– зазначив Кіцак.

Нардеп наголосив, що БЕБ та ДБР мають у тому числі визначати зловживання окремих посадових осіб, які можуть опосередковано впливати на ведення бізнесу, у тому числі й у кейсі зернового термінала. 

Але загалом (конфлікт – ред.) негативно впливає безпосередньо на інвестиційний імідж, на остаточне ухвалення рішення будь-якими іноземними партнерами щодо вибору української зони для інвестування і це впливає зрештою на те, що українська зона збільшує свою ризиковість для таких інвестицій

– додав Кіцак.

Нардеп зазначив, що на даний час увага іноземних інвесторів до українського бізнесу активізувалася. Вони активно розглядають можливість інвестування, зокрема, в енергетичний сектор, тому що ця сфера найбільш законодавчо відрегульована.

Також, за словами Кіцака, іноземні інвестори розглядають можливість використання індустріальних парків в Україні, щоби перенести чи відкрити свої підприємства. Адже там є і податкові і митні пільги, а діяльність чітко врегульована. Тому, з одного боку, на думку Кіцака, є негативні тенденції, а з іншого – покращення правового врегулювання, створення додаткових можливостей та збільшення привабливості інвестування в Україну.

Водночас, нардеп зазначив, що була пропозиція членів парламентського комітету з питань економічного розвитку розібрати кейс "Олімпексу" та кілька інших на засіданні.

На найближчих засіданнях розглянемо і маю більш детальну інформацію

 - зазначив Кіцак.

Нагадаємо

Відомий контрабандист Вадим Альперін, який перебуває під санкціями і позбавлений українського громадянства, за допомогою своїх друзів-бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка намагається заблокувати роботу зернового термінала "Олімпекс" в Одесі, що, безумовно, зіграє на руку росії в її планах. . 

Докладніше про конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" можна прочитати у матеріалі: "Компанія Грози та Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового термінала в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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