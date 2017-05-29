Конфликт между участниками АТО и поселковым советом произошел в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Конфликт между участниками АТО и должностными лицами сельского совета возник из-за спорных вопросов по оформлению земельного участка, которым пользовалась семья погибшего участника антитеррористической операции. Правопорядок на месте происшествия обеспечивают 15 сотрудников полиции. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.
"29 мая в селе Казатин произошел конфликт между участниками АТО и представителями сельского совета населенного пункта из-за спорных вопросов по оформлению земельного участка, которым пользовалась семья погибшего участника антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
Причиной конфликта стали спорные вопросы оформления права собственности на земельный участок, на который претендует семья погибшего бойца и сельский совет.
Предварительно установлено, что бойцов АТО, которые пришли поддержать семью погибшего собрата, не впустили в помещение сельского совета. Участники конфликта выбили дверное стекло в помещении.
Сейчас на месте правопорядок обеспечивают 15 сотрудников полиции. Следственно-оперативная группа документирует факт правонарушения.
В действиях участников усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Такое преступление наказывается штрафом до 1-ой тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6-ти месяцев, или ограничением свободы на срок до 5-ти лет.
Как сообщал УНН 17 мая, следователи задержали двоих участников вооруженного конфликта в поселке Ольшаны.