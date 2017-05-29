Конфлікт між учасниками АТО та селищною радою стався на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Конфлікт між учасниками АТО та посадовцями сільської ради виник через спірні питання щодо оформлення земельної ділянки, якою користувалась родина загиблого учасника антитерористичної операції. Правопорядок на місці події забезпечують 15 працівників поліції. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
"29 травня у селі Козятин стався конфлікт між учасниками АТО та представниками сільської ради населеного пункту через спірні питання щодо оформлення земельної ділянки, якою користувалась родина загиблого учасника антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.
Причиною конфлікту стали спірні питання оформлення права власності на земельну ділянку, на яку претендує родина загиблого бійця та сільська рада.
Попередньо встановлено, що бійців АТО, які прийшли підтримати родину загиблого побратима, не впустили в приміщення сільської ради. Учасники конфлікту вибили дверне скло приміщення.
Зараз на місці правопорядок забезпечують 15 працівників поліції. Слідчо-оперативна група документує факт правопорушення.
В діях учасників вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Такий злочин карається штрафом до 1-єї тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6-ти місяців, або обмеженням волі на строк до 5-ти років.
Як повідомляв УНН 17 травня, слідчі затримали двох учасників збройного конфлікту в селищі Вільшани.