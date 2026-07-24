«Конечно нет» — Зеленский ответил, употреблял ли он с Макроном кокаин
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью опроверг ложь российской пропаганды о якобы употреблении кокаина вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения российской пропаганды о том, что он якобы употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Зеленский заявил в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
Детали
Лумер спросила Зеленского о том, что каналом Russia Today раскручивалось видео, где украинский Президент употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и попросила Зеленского ответить, правда это или ложь.
"Конечно нет. Никогда", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп осознал – именно Россия не заинтересована в прекращении войны, тогда как Украина стремится к миру.