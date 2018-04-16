Кончита Вурст заявила о своем положительном ВИЧ-статусе

“Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь”, — написала Вурст.

Между тем агент певца Рене Берто подтвердил подлинность этой записи австрийской газете Der Standart “Артист этим все сказал”, — отметил агент.

Напомним, Кончита Вурст одержала победу на конкурсе “Евровидение-2014”. Под псевдонимом Кончиты Вурст выступает австрийский певец Том Нойвирт. Он родился 6 ноября 1988 года в городе Гмунден, в Австрии. В 2006 году он принимал участие в третьем сезоне австрийского шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania. Образ бородатого Кончиты Вурст был создан, чтобы показать отношение Т.Нойвирта, который выступает в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В этом образе ему удалось победить в песенном конкурсе “Евровидение” 2014 с песней Rise Like a Phoenix.