Кончіта Вурст заявила про свій позитивний ВІЛ-статус

“Сьогодні настав той день, коли мені прийшов час позбутися від дамоклова меча на все життя: я багато років живу з позитивним ВІЛ-статусом. Це не має ніякого значення для суспільства, але мій колишній друг погрожує мені, що розповість про це громадськості. Я нікому не дам права в майбутньому лякати мене і впливати таким чином на моє життя”, — написала Вурст.

Тим часом агент співака Рене Берто підтвердив справжність цього запису австрійській газеті Der Standart “Артист цим все сказав”, — зазначив агент.

Нагадаємо, Кончіта Вурст здобула перемогу на конкурсі “Євробачення-2014”. Під псевдонімом Кончити Вурст виступає австрійський співак Том Нойвірт. Він народився 6 листопада 1988 року в місті Гмунден, в Австрії. У 2006 році він брав участь у третьому сезоні австрійського шоу для початківців поп-виконавців Starmania. Образ бородатої Кончіти Вурст був створений, щоб показати ставлення Т.Нойвірта, який виступає в захист толерантності та відмови від традиційних гендерних ролей. У цьому образі йому вдалося перемогти в пісенному конкурсі “Євробачення” 2014 року з піснею Rise Like a Phoenix.