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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 13:20 • 125517 просмотра

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8 марта, 10:25 • 132968 просмотра

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Коммунисты Греции считают, что решение о высылке российских дипломатов это "охота на ведьм"

Коммунисты Греции считают, что решение о высылке российских дипломатов это "охота на ведьм"

Киев  •  УНН

 • 11396 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас назвал в среду решение о высылке российских дипломатов “охотой на ведьм”. Об этом сообщает местный сайт The Pressroom, информирует УНН.

Касаясь решения о высылке дипломатических работников, которые “действовали против соглашения Афин со Скопье” по новому госнаименованию Бывшей Югославской Республики Македонии (БЮРМ), которое может открыть Скопье дорогу в Североатлантический альянс, Куцумбас сказал: “Мы не можем знать точные детали, но эта известная охота на ведьм и агентов”.

“Хорошо известно, что Россия не одобряет вступления БЮРМ в НАТО, — сказал генсек. — То есть она не хочет потерять какое-либо влияние, которое у нее осталось на Балканах. С другой стороны, США, как известно, выполняют ту же работу, с их собственного угла зрения, чтобы контролировать Балканы, чтобы загнать их в НАТО, а немцы — также в ЕС и так далее. И все они борются друг с другом за счет народов”.

По словам руководителя Компартии, “существует сильная конкуренция, сильные межимпериалистические противоречия и, конечно, наше правительство с участием партии СИРИЗА ввязывает нас во всю эту военную, экономическую и другую конкуренцию ради чужих интересов”. “Оно втягивает греческий народ, нашу страну и другие народы Балкан”, — сказал Куцумбас, добавив, что еще не известно, как будет проходить и к каким последствиям приведет высылка российских дипломатов. “Но вот кого должен выслать греческий народ, так это правителей, которые ведут его такими опасными путями”, — заявил лидер КПГ.

В свою очередь руководитель направления внешней политики главной оппозиционной партии “Новая демократия” (фактически теневой министр иностранных дел) Йоргос Кумуцакос, отвечая на вопрос журналистов о деле российских дипломатов, ответил, что “от правительства нет никакой информации на этот счет”.

Как сообщал УНН, НАТО пригласило Македонию начать переговоры по вступлению в Альянс.

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