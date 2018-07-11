Комуністи Греції вважають, що рішення про висилку російських дипломатів це "полювання на відьом"

Торкаючись рішення про висилку дипломатичних працівників, які “діяли проти угоди Афін зі Скоп’є” по новій держназві Колишньої Югославської Республіки Македонії (КЮРМ), яка може відкрити Скоп’є дорогу до Північноатлантичного альянсу, Куцумбас сказав: “Ми не можемо знати точні деталі, але це відоме полювання на відьом і агентів”.

“Добре відомо, що Росія не схвалює вступу КЮРМ в НАТО, — сказав генсек. — Тобто вона не хоче втратити будь-який вплив, яке у неї залишилося на Балканах. З іншого боку, США, як відомо, виконують ту ж роботу, з їх власного кута зору, щоб контролювати Балкани, щоб загнати їх в НАТО, а німці — також в ЄС і так далі. І всі вони борються один з одним за рахунок народів”.

За словами керівника Компартії, “існує сильна конкуренція, сильні межімперіалістичні протиріччя і, звичайно, наш уряд за участю партії СІРІЗА вплітає нас на всю цю військову, економічну і іншу конкуренцію заради чужих інтересів”. “Воно втягує грецький народ, нашу країну і інші народи Балкан”, — сказав Куцумбас, додавши, що ще не відомо, як буде проходити і до яких наслідків призведе висилка російських дипломатів. “Але ось кого повинен вислати грецький народ, так це правителів, які ведуть його такими небезпечними шляхами”, — заявив лідер КПН.

У свою чергу керівник напрямку зовнішньої політики головної опозиційної партії “Нова демократія” (фактично тіньовий міністр закордонних справ) Йоргос Кумуцакос, відповідаючи на питання журналістів про справу російських дипломатів, відповів, що “від уряду немає ніякої інформації з цього приводу”.

Як повідомляв УНН, НАТО запросило Македонію почати переговорити щодо вступу до Альянсу.