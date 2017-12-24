Коммунальщики устанавливают балансодержателя обвалившегося забора в Киеве

“На сегодняшний день балансодержатель этой стены устанавливается. Мы ожидаем сейчас спецтехнику, которая разберет этот завал и вывезет весь строительный мусор”, — сообщил Р.Кашевский.

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Напомним, после обвала кирпичного забора между дворами на ул.Антоновича в столице без газа остались четыре жилых дома.

“В результате обвала повреждена газовая труба низкого давления, в результате чего без газа осталось 4 жилых дома. Сейчас на месте работают рабочие „Киевгаза“, которые проводят подключение газа в трех домах, 4-й дом будет подключен в течение среды на следующей неделе”, — сообщили в КГГА.

Также в результате обвала повреждены два автомобиля марок “BMW” и “Lexus”. Оба авто уже извлекли из-под завала.