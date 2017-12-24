Комунальники встановлюють балансоутримувача паркану, який обвалився в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На сьогоднішній день комунальні служби встановлюють балансоутримувача цегляного паркану, який обвалився на ул.Антоновича в столиці. Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив заступник директора керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Голосіївського району Роман Кашевський, передає УНН.
"На сьогодні балансоутримувач цієї стіни встановлюється. Ми очікуємо зараз спецтехніку, яка розбере цей завал і вивезе все будівельне сміття", - повідомив Р.Кашевський.
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Нагадаємо, після обвалу цегляного паркану між дворами на ул.Антоновича в столиці без газу залишилися чотири житлових будинки.
"В результаті обвалу пошкоджено газову трубу низького тиску, в результаті чого без газу залишилося 4 житлових будинки. Зараз на місці працюють робочі "Київгазу", які проводять підключення газу в трьох будинках, 4-й будинок буде підключений протягом середи наступного тижня", - повідомили в КМДА.
Також в результаті обвалу пошкоджено два автомобілі марок "BMW" і "Lexus". Обидва авто вже витягли з-під завалу.