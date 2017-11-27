Коммуналка за соседей: эксперт оценил нашумевшую норму закона о ЖКУ

“Разбивать будут всю сумму тепла, поступившего на дом. То есть, сосед не заплатил — вы заплатите. Раз в квартал потребителям будет приходить дополнительный счет (где будет сверена разница между потребленным теплом по счетчику и тем объемом тепла, за которое заплатили жильцы дома), и им придется платить за тепло, которое еще не было оплачено”, — пояснил эксперт.

Как уточнил он, если же говорить о тех потребителях, у которых установлено индивидуальное отопление, то им тоже придется платить за отопление нежилых помещений дома (подъезд), поскольку они ими пользуются.

“Безусловно, в этом есть логика, поэтому к этому требованию закона, никаких вопросов нет”, — подытожил Охрименко.

Напомним, закон о жилищно-коммунальных услугах дает потребителю право на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их ненадлежащего качества.