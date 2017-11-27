Коммуналка за соседей: эксперт оценил нашумевшую норму закона о ЖКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Согласно принятому парламентом закону №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах", в следующем году во всех многоквартирных домах установят домовые счетчики на воду и тепло. После этого, людям придется оплачивать отопление нежилых помещений в доме, и кроме того, платить за должников. Об этом в комментарии УНН рассказал Александр Охрименко, экономист, директор Украинского аналитического центра.
“Разбивать будут всю сумму тепла, поступившего на дом. То есть, сосед не заплатил — вы заплатите. Раз в квартал потребителям будет приходить дополнительный счет (где будет сверена разница между потребленным теплом по счетчику и тем объемом тепла, за которое заплатили жильцы дома), и им придется платить за тепло, которое еще не было оплачено”, — пояснил эксперт.
Как уточнил он, если же говорить о тех потребителях, у которых установлено индивидуальное отопление, то им тоже придется платить за отопление нежилых помещений дома (подъезд), поскольку они ими пользуются.
“Безусловно, в этом есть логика, поэтому к этому требованию закона, никаких вопросов нет”, — подытожил Охрименко.
Напомним, закон о жилищно-коммунальных услугах дает потребителю право на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их ненадлежащего качества.