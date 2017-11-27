Комуналка за сусідів: експерт оцінив гучну норму закону про ЖКП

"Розбивати будуть всю суму тепла, що надійшов на будинок. Тобто, сусід не заплатив - ви заплатите. Раз на квартал споживачам буде приходити додатковий рахунок (де буде звірена різниця між спожитим теплом по лічильнику і тим обсягом тепла, за яке заплатили мешканці будинку), і їм доведеться платити за тепло, яке ще не було оплачено", - пояснив експерт.

Як уточнив він, якщо ж говорити про тих споживачів, у яких встановлено індивідуальне опалення, то їм теж доведеться платити за опалення нежитлових приміщень будинку (під'їзд), оскільки вони ними користуються.

"Безумовно, в цьому є логіка, тому до цієї вимоги закону, ніяких питань немає", - підсумував Охріменко.

Нагадаємо, закон про житлово-комунальні послуги дає споживачеві право на зменшення розміру плати за ЖКП в разі їх неналежної якості.