Комуналка за сусідів: експерт оцінив гучну норму закону про ЖКП

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Відповідно до прийнятого парламентом закону №1581-д "Про житлово-комунальні послуги", в наступному році у всіх багатоквартирних будинках встановлять будинкові лічильники на воду і тепло. Після цього, людям доведеться оплачувати опалення нежитлових приміщень в будинку, і крім того, платити за боржників. Про це в коментарі УНН розповів Олександр Охріменко, економіст, директор Українського аналітичного центру.

"Розбивати будуть всю суму тепла, що надійшов на будинок. Тобто, сусід не заплатив - ви заплатите. Раз на квартал споживачам буде приходити додатковий рахунок (де буде звірена різниця між спожитим теплом по лічильнику і тим обсягом тепла, за яке заплатили мешканці будинку), і їм доведеться платити за тепло, яке ще не було оплачено", - пояснив експерт.

Як уточнив він, якщо ж говорити про тих споживачів, у яких встановлено індивідуальне опалення, то їм теж доведеться платити за опалення нежитлових приміщень будинку (під'їзд), оскільки вони ними користуються.

"Безумовно, в цьому є логіка, тому до цієї вимоги закону, ніяких питань немає", - підсумував Охріменко.

Нагадаємо, закон про житлово-комунальні послуги дає споживачеві право на зменшення розміру плати за ЖКП в разі їх неналежної якості.

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