Компьютерную сеть МИД атакуют каждые 40 секунд - Климкин
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. За последние две недели компьютерная сеть МИД испытывает атаки каждые 40 секунд. Об этом во время брифинга в Одессе сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
По словам Климкина, Украина будет обсуждать с партнерами российское влияние и российские попытки влиять на украинские выборы - не только президентские, но парламентские и местные.
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"Мы говорим о киберугрозах. Могу сказать, что за последние две недели компьютерная сеть МИД имеет атаку каждые 40 секунд. Каждые 40 секунд пытаются ворваться в нашу компьютерную сеть. Можете представить, что делается в отношении других органов власти", - заявил министр.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия Украины подверглась кибератаке со стороны России.